Serie d femminile. Il sestetto biancorosso fa visita all’Ambra Cavallini

Trasferta a Pontedera per l’Invicta femminile di serie D. Oggi alle 21.15 la squadra allenata da Spina e Chiappelli chiede strada all’Ambra Cavallini Volley: la diciassettesima giornata di campionato oppone le grossetane (quarte, con 34 punti) di fronte all’undicesima in classifica che di punti ne ha 18 e che lotta per la salvezza.

Non sarà quindi un incontro agevole per l’Invicta visto come le padrone di casa hanno bisogno di punti e non regaleranno niente. La giovane formazione maremmana, composta da quasi tutte under 18, ha tre punti in meno della seconda e terza della classe – Unionvolley Brulotto Riotorto e Vbc Calci – e otto in meno della capolista Lupi Santa Croce.

Negli ultimi mesi però le ragazze di Spina e Chiappelli hanno trovato ritmo, intesa e intensità per scalare la classifica e non vogliono fermarsi visto che mancano dieci giornate alla fine del torneo e tutto è ancora in ballo. Partita che però si annuncia aperta ad ogni risultato, perchè entrambe le formazioni inseguono obiettivi importanti e lasciare punti per strada non conviene a nessuna delle due.

L’Invicta è reduce da sette vittorie di fila, con l’ultima sconfitta patita contro la capolista Santa Croce il 7 dicembre. Un ko che poteba starci, che poi ha dato il là ad un filotto di sette vittorie consecutivea per le grossetane. Un momento positivo insomma che Spina e Chiappelli si augurano di allungare ancora per tenere vivo il sogno playoff.