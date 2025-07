Serie D femminile. Il Volley Aglianese riparte dal tandem. Pollicino-Cesarini

Salutato coach Marco Targioni, il Volley Aglianese ripartirà da due tecnici fiorentini: Flavio Cesarini e Daniele Pollicino. I due, infatti, guideranno alla pari non solo la prima squadra neroverde, che disputerà il campionato femminile di serie D regionale, ma pure quella di Prima Divisione territoriale, l’U16, l’U14 e l’U13 del settore giovanile.

"Tutti i consiglieri della società sono rimasti colpiti dalla loro metodologia di lavoro – spiega il direttore sportivo dell’Aglianese Fabio Galeotti –: tutte le giocatrici, da quelle della prima squadra alle giovani e giovanissime del vivaio, saranno coinvolte nel Volley Aglianese di vertice. Si alleneranno e potranno essere convocate per giocare in tutti i tornei che faremo. In pratica, non ci saranno più capo allenatore e assistente fissi (Cesarini e Pollicino, che saranno coadiuvati anche da altri allenatori, svolgeranno a turno l’uno e l’altro ruolo) e le giocatrici cresceranno tutte assieme".

Cesarini e Pollicino arrivano dalla positiva esperienza nel Carpe Diem Volley di Pontassieve. "Siamo contenti di essere ad Agliana, lavoreremo con tante giovani interessanti. Vogliamo creare un’identità e migliorare le atlete, individualmente e di squadra. L’obiettivo della serie D? La salvezza. Se arrivasse anzitempo, potremmo alzare l’asticella", le prime parole di Pollicino.

Gianluca Barni