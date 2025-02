Serie d femminile. Invicta da applausi: vittoria di carattere

Vittoria fondamentale in chiave playoff per l’Invicta. Le ragazze guidate da Spina e Chiappelli vincono 3-2 in trasferta con il Vbc Calci: 25-23, 24-26, 25-18, 18-25, 11-15. La giovane formazione grossetana si prende così due punti su un campo molto salendo a quota 31 (quarto posto) accorciando il distacco sullo stesso Calci.

Inizio di gara non brillantissimo per le grossetane che hanno perso il primo set di due punti. Vittoria ai vantaggi nel secondo set per l’Invicta invece, ma una serie di passaggi a vuoto nel terzo set ha consentito nuovamente alla formazione di casa di portarsi avanti sul 2-1.

Le ragazze di Spina e Chiappelli però non demordono e si riprendono subito nel quarto set ritrovando ritmo e fiducia, con il servizio a fare la differenza che porta l’incontro sul 2-2 vincendo il quarto set 25-18 dimostrando maggiore convinzione nelle giocate e creando grandi difficoltà alla formazione di casa.

Nel quinto set Calci lentamente esce dalla partita e le grossetane passano a condurre di tre punti e chiudono il tie break in scioltezza.