Serie d femminile. La Pallavolo Grosseto sfida i Lupi

Quarto turno di campionato per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania. Appuntamento in trasferta per la formazione femminile di serie D regionale, che questa sera sarà a Santa Croce sull’Arno e precisamente contro la formazione dei Lupi. Obiettivo tre punti. Dopo la bella vittoria in casa contro il Casciavola, le ragazze di mister Alpini, proveranno a fare il colpaccio a Santa Croce. La Pallavolo Grosseto infatti ha 8 punti in classifica ed è seconda ad una sola lunghezza dalla capolista Migliarino. Stasera alle 21 sfida a Lupi Santa Croce a viso aperto. "Affrontiamo una squadra quarta in classifica, ma è presto per fare le carte al campionato – dice coach Francesco Alpini –. Anche se tra le meglio vedo Migliarino, noi e Riotorto. Spero di arrivare nella parte alta della classifica se continuiamo a lavorare bene".