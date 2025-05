Serie D femminile. La Rhutten Tolentino alla finale playoff

La Rhutten Futura Tolentino ha concesso il bis. Dopo aver violato 2-3 Chiesanuova la settimana prima, ha vinto pure il derby di ritorno contro la Treiese e così le ragazze di coach Mosca hanno ottenuto la qualificazione per la finale playoff di D di pallavolo femminile. Il secondo atto è terminato 3-0 nella palestra "Lucatelli". Nel primo set sono partite bene le ospiti e la Treiese per diversi tratti è stata avanti nel punteggio. Un paio di decisioni arbitrali discutibili hanno innervosito le rossoblù e cambiato l’inerzia tecnica. Preso il primo set, le padrone di casa sono diventate perfette e hanno vinto gli altri due parziali lasciando le avversarie sempre assai indietro, esattamente a 19 e 15 punti. La finale sarà contro la Green Motors Happy Car di San Benedetto che ha impressionato e messo di nuovo al tappeto la Tris Beauty Polverigi. Le rivierasche avevano vinto col massimo scarto in trasferta e si sono ripetute in casa. La finale per salire in serie C, la massima categoria regionale, prenderà il via sabato alle 19 a San Benedetto e si svilupperà al meglio dei 3 incontri, giocando sempre di sabato, pertanto gara2 è in programma il 7 giugno in casa e l’eventuale "bella" il 14 in trasferta.

Andrea Scoppa