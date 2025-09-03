Serie D femminile: l’Aglianese parte a Livorno. Buggiano e La Fenice. Si parte con il derby

Pistoia Volley La Fenice, Volley Aglianese e Upv Buggiano: i primi due club per la salvezza, la terza compagine per continuare a crescere, lottando per le prime piazze della classifica. Tutte e tre assieme nel girone C del campionato femminile di serie D, esordiranno con il botto: sabato 11 ottobre, infatti, sarà subito derby tra Fenice e Upv, dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia, mentre l’Aglianese sarà di scena a partire dalle 18 a Riotorto, nel livornese.

Debutto casalingo per Agliana e Buggiano il sabato successivo, rispettivamente contro il Giotti Victoria Volley di Greve in Chianti al Pala Capitini dalle 18 e con il Bimont Pallavolo Giovanile di Montelupo Fiorentino dalle 21.15 al Pala Spadoni; per la Fenice prima trasferta dalle 18 a Firenze al cospetto del Volley Academy Toscana.

Raggruppamento a 14 squadre particolarmente ostico, con la fine del girone d’andata prevista per il fine settimana del 17 e 18 gennaio e l’avvio di quello di ritorno nel weekend del 7-8 febbraio. Sosta natalizia di due turni, pausa pasquale di uno, ultima giornata di regular season sabato 9 maggio.

Da segnalare alla sesta giornata d’andata il derby tra Buggiano e Agliana: si giocherà a Borgo a Buggiano sabato 15 novembre. Sabato 13 dicembre toccherà alla sfida tra Fenice e Aglianese, in programma a Pistoia. Upv e Fenice si confronteranno a inizio ritorno, sabato 7 febbraio in Valdinievole; Aglianese e Buggiano se la vedranno sabato 14 marzo nella Piana pistoiese; infine, Aglianese e Fenice si incroceranno sabato 18 aprile, quando i punti in palio saranno di sicuro pesantissimi.

Nell’ultimo turno di stagione regolare, spesso decisivo nel bene e nel male, la Fenice riceverà la visita di Scandicci, l’Aglianese andrà a Montelupo Fiorentino, mentre Buggiano cercherà di espugnare il parquet di Rufina, ove recita la Polisportiva Remo Masi.

G.B.