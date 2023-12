Serie D femminile. Le biancorosse strepitose. Battuta la capolista

Da tempo non si assisteva ad un campionato di serie D femminile così bello ed equilibrato. Lo sapeva certamente l’allenatore del Migliarino che, arrivato in Maremma con la sua Fenice da capoclassifica, rimedia la prima sconfitta 3-2 (25-13, 17-25, 25-21, 19-25,15-12) del torneo da una strepitosa Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania del tecnico Francesco Alpini. La partita non ha deluso le attese e l’altalena di punti e di set ha coinvolto i partecipanti. E’ stata davvero una partita bellissima giocata da due squadre molto qualitative, e la vittoria delle grossetane è strameritata e non frutto di episodi. Alpini è partito con la regia di Luperini, in diagonale Marku e l’altra diagonale l’hanno occupata Volpi e Sallei. Al centro Cervetti e capitan Zanelli, alternate in difesa Lucchesi e Sestini. Completano la rosa Sara Allegro, Francesca Biserni, Martina Guerrini, Gemma Picci e Agnese Viero.