Serie d femminile. Maremmane vanno a corrente alternata, trasferta amara a Casciavola

Sconfitta per la Pallavolo Grosseto Giorgo Peri e Carmania nel campionato di serie D femminile. La formazione di coach Francesco Alpini ha ceduto 3-1 sul campo della Pallavolo Casciavolo 3-1 (25-20, 25-20, 18-25, 26-24). Trasferta sfortunata per le ragazze maremmane che hanno iniziato la partita a rilento proponendo un bel gioco sempre quando le avversarie avevano già un grande vantaggio. Il terzo parziale, quello vinto, è stato l’unico in cui le grossetane sono riuscite a giocare da subito. Nel primo set ha iniziato bene la squadra di casa conducendo senza esitazioni fino al 22-14, salvo poi soffrire il ritorno delle avversarie e chiudere 25-20. Nel secondo parziale il buon momento della formazione di casa prosegue: la squadra attacca con continuità difende e mura con precisione e così anche il secondo parziale termina sul 25-20. Nel terzo set inizia un’altra partita, la Pallavolo Grosseto non ci sta, la casalinghe accusano un calo e così le ospiti allungano fino ad accumulare tre punti di vantaggio subito recuperato però dalle rossoblù. Pallavolo Grosseto continua a tenere i giri del motore alti e sul secondo break Centi e compagne si sciolgono permettendo alle grossetane di allungare la partita. Il quarto set parte benissimo per le casciavoline che allungano subito con decisione fino al 13-5, ma la sfida arriva ai vantaggi. Le padrone di casa sul 24-22 danno fondo a tutte le energie, due muri di Bolognini, inframezzati da un attacco di Caponi regalano il match point alle rossoblù che portano a casa i tre punti con un attacco ancora di Caponi toccato dal muro avversario.