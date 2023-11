Serie D femminile. Rainbow e Lunezia cercano conferme

Cercano la conferma in trasferta questa sera le due squadre della provincia spezzina, nel girone B della Serie D regionale ligure dopo il debutto con vittoria interna nella prima giornata. La neopromossa Rainbow Spezia viaggia alla volta di Genova per affrontare il Paladonbosco: fischio di inizio alle 20.30 nell’omonima struttura a Sampierdarena, arbitra Cecilia Bozomo. "Abbiamo smaltito l’emozione – riferisce il direttore generale Patrik Mucciarelli – dell’esordio nella nuova categoria, successivamente in settimana abbiamo lavorato tanto. Andiamo a Genova là per cercare di imporre il nostro gioco e incamerare punti". Tenuta morale comunque buona dopo la vittoria con rimonta da un passivo di ude set, al tie-break, sul Volleyscrivia a Vezzano all’esordio in campionato. E proprio in casa del Volleyscrivia è di scena la seconda squadra del Lunezia Volley, che ha esordito alla grandissima con un 3-0 rifilato all’Audax Quinto, al ’Palabologna’ di Sarzana. Un ottimo inizio di campionato che fa ben sperare per il cammino nel resto della stagione. Nella trasferta odierna non sarà della partita l’attaccante Angelica Vocale ancora in via di recupero.

"Il Vallescrivia è una squadra forte – afferma l’allenatore Stefano Menconi, che è anche il direttore tecnico del Lunezia - e oltretutto esperta, dalla nostra abbiamo la gioventù e il gran lavoro che stiamo svolgendo, che però andrebbe supportato da quella esperienza che contiamo di prenderci presto. Di sicuro ce la metteremo tutta". Si gioca alle 20 al Palasport di Busalla con arbitro Roberto Magnanego. Le altre partite della giornata sono: Cus Genova-Normac (domani, 20,30, arbitra Cecilia Bozomo), Genova Volley-Carasco (domani ore 20, arbitra Camilla Barbieri), Audax Quinto-Tigullio (stasera ore 19.30, arbitra Lucrezia Bozomo).