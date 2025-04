Serie D: IMG Nottolini sconfitta dalla Fenice Pistoia, salvezza ancora in bilico

Il venticinquesimo turno del girone "B" di serie "D", frazionato su più giorni per rispettare la richiesta di non svolgere partite sabato, nel giorno delle esequie del Papa, ha visto lo svolgimento di una sola partita nel weekend, quella della IMG Nottolini che ha anticipato il proprio impegno a venerdì.

Le ragazze di Roni hanno, purtroppo, compiuto un passo falso in quella che era una sfida diretta per l’ottava posizione che le bianconere provavano a difendere proprio dall’assalto della Fenice Pistoia, avversaria di giornata, staccata in classifica di soli due punti. Dopo gli ultimi quattro ko – da una sapore diverso, in quanto arrivati in un ciclo di match che ha concentrato in 20 giorni sfide contro formazioni nella top 5 del campionato – , quello contro le pistoiesi lascia maggiormente amaro in bocca. Il risultato finale di 0-3 è abbastanza pesante, come recitano i parziali, rispettivamente di 22/25, 16/25, 20/25.

Questo il commento del presidente Bertini a fine partita. "Le ragazze – ha detto – hanno offerto una prestazione sotto tono; è ipotizzabile che la testa fosse già alla finale regionale del torneo Under 18, raggiunto con un’incredibile cavalcata che ci ha regalato anche l’accesso alle finali nazionali di metà maggio". Proprio i merito alla finale dell’ Under 18, la Nottolini è stata superata nell’atto conclusivo dalla Savino Del Bene Scandicci, formata in larga parte da giocatrici che militano in "B2", ben due categorie sopra le bianconere che poco hanno potuto in un match chiuso dalle gigliate per 3-0 (25/8, 25/16, 25/10).

Tornando al campionato, il ko complica leggermente la situazione, in quanto non regala ancora la matematica salvezza alle bianconere che, tecnicamente, rischiano ancora un doppio sorpasso da Savino Del Bene e Sorms, rispettivamente a -3 e a -4, quando rimangono due giornate alla fine della stagione (ovviamente una sola per la Nottolini che ha già anticipato il penultimo turno).

Andrea Amato