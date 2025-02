Serie D. La ragazze di Spina superano il Vp Volley

VOLLEY Vittoria casalinga per la formazione femminle dell’Invicta in serie D. Le ragazze allenate da coach Spina e Chiappelli hanno vinto 3-1 contro il Vp Volley, battuta 25-20, 25-16, 21-25, 25-15. Successo importante nel sedicesimo turno di campionato che vale la momentanea seconda posizione in classifica per le grossetane. Divario tecnico e fisico notevole tra le due formazioni con l’Invicta che ha tenuto in mano l’incontro aumentando e diminuendo il ritmo del gioco. Dopo aver vinto il primo set con cinque punti di vantaggio, il secondo set non ha avuto storia, con l’Invicta che ha lasciato a meno nove le avversarie. Diverso il discorso nel terzo set, con un calo fisico e mentale delle maremmane che hanno lasciato una frazione alla penultima in classifica. Nel quarto set poi l’Invicta ha ripreso in mano l’incontro travolgendo il Vp Volley ed allungando con un break importante.

La squadra grossetana, che gioca anche il torneo di under 18, ha giocato bene, lasciando qualche punto di troppo alle avversarie anche in virtù del fatto che mercoledì la formazione di Spina e Chiappelli giocherà la finale territoriale. Qualche piccolo passaggio a vuoto insomma per le giovani grossetane che avevano già la testa a mercoledì e che comunque sfidavano una formazione che lottava per la salvezza. Sedicesimo ko di fila per la Pallavolo Grosseto Luca Consani che perde 3-1 contro l’Ambra Cavallini Pontedera davanti al pubblico grossetano. Pontedera superiore alle giovani ragazze allenate da Rossano Rossi sconfitte 18-25, 25-20, 21-25, 22-25. Nonostante la sconfitta la formazione grossetana ha lottato con le unghie e con i denti per essere al pari del team di Pontedera che ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio del fanalino di coda del girone D femminile. Pontedera si fa sorprendere in avvio di set, con le padrone di casa che ribattono punto su punto alla squadra ospite che però trova l’allungo decisivo per prendersi il primo set. Nella seconda frazione la Pallavolo Grosseto torna in campo con la consapevolezza di potere lottare e pareggia subito i conti imponendo un buon ritmo alla sfida imponendosi 25-20 e pareggiano i conti, ma soprattutto mettendo in grossa difficoltà la formazione di Pontedera. Sfida molto equilibrata anche nel terzo e quarto set con le ospiti capaci di vincere, ma dovendo sudare le fatidiche sette camice.