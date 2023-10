SERIE D MASCHILE. Futura al debutto. "Giovani e grintosi»

Debutto per la Pallavolo Futura Ceparana che nel primo turno del campionato di volley maschile serie D ligure ospiterà l’Adc Villaggio. Oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle 18, al palazzetto di Ceparana inizierà quindi l’avventura dei gialloblù. "Il gruppo, che ha visto la partenza di Podestà in direzione Pallavolo Massa e l’ingresso di Currarino, proveniente proprio dal Villaggio Volley, si è impegnato molto in questo inizio di stagione È giunto – precisa il ds Senesi - finalmente il momento di mettere a frutto tutto il lavoro fatto nella preparazione precampionato, che ha portato anche buoni risultati nelle amichevoli disputate. Come nella scorsa stagione la squadra è sostanzialmente giovane con tanti elementi che disputeranno anche l’under 19, ma sicuramente l’anno di esperienza alle spalle ha garantito una grande crescita sia in termini tecnici che nella capacità di approcciare alla gara".

Ilaria Gallione