Serie D maschile: il girone. Ecco le avversarie del Volley Vaiano

Proprio poche settimane fa, il Vaiano Volley aveva annunciato d’intesa con il Vintage Volley l’intenzione di unirsi in un’unica società. La stessa Antonella Ciampi, dirigente di lungo corso del Vaiano, era peraltro stata nominata fiduciaria del Coni per la Vallata dal delegato provinciale Massimo Taiti nei mesi scorsi. E pochi giorni fa, la federazione ha ufficializzato la composizione dei gironi della stagione che prenderà ufficialmente il via nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la Serie D maschile, il Volley Vaiano affronterà Foiano Pallavolo, Unione Sportiva Sales, Firenze Ovest, Club Arezzo, Dream Volley Pisa, Casentino Sport Volley, Avis Volley Pistoia, Camaiore Pallavolo, Polisportiva Savinese, Lupi Santa Croce Club Mazzoni e Firenze Volley.

Le ragazze, sempre in Serie D (dopo la promozione conquistata pochi mesi fa) se la vedranno invece con Sestese, Ospedalieri Volley Pisa, Pallavolo Fucecchio, Donoratico Volley, Pallavolo San Mauro, Jenco Volley, Tegoleto Volley, Sei Rose Rosignano, Pallavolo Piandiscò, Punto Sport Comuni Medicei, Calc, Robur Massa e Lupi Santa Croce. Si prospetta insomma un’annata impegnativa, ma sulla carta entusiasmante. Con l’obiettivo di dare il massimo.

g. f.