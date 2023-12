Serie d maschile. Il sestetto di Ferrari sa solo vincere

L’Invicta non fa sconti alla capolista Pallavolo Rosignano sconfitta in tre set e si prende la vetta della classifica di serie D maschile. Grande prestazione casalinga per i grossetani allenati da Enrico Ferrari che hanno steso 3-0 (25-23, 25-20, 29-27) ed ottiene la quinta vittoria su altrettante partite salendo a quota 13 punti e superando proprio il Rosignano, ora a quota 11. La sfida si è giocata sempre punto a punto, con le due formazioni che, vista la posta in palio, hanno dato vita ad un incontro molto combattuto. Ottima la prestazione della squadra al servizio, dove ha messo in difficoltà la ricezione della Pallavolo Rosignano, e buona la difesa a muro che ha contenuto i forti attaccanti avversari. A fare la differenza è stata la miglior lucidità nei momenti chiave dei ragazzi di Ferrari. La classifica: Invicta 13, Pallavolo Rosignano 11, Cascine Volley Empoli 10, Dream Volley Pisa Migliarino 10, Borgo Rosso Volley 9, Vbc Calci 6, Lupi Santa Croce 5, Pallavolo Massa Carrara 4, Metodo Volley Camaiore 4, Delfino Pescia 3.