Serie positiva. Contro i veneti biancoblù a segno in tre occasioni

Tre partite finora, tre vittorie per tre a uno. L’andamento stagionale delle sfide tra Emma Villas Siena e Delta Group Porto Viro rappresenta una costante. Anche gara 1 di semifinale non ha fatto difetto a quanto già emerso negli episodi di regular season, entrambi conclusi in quattro set. Analogo a quanto visto al Palaestra meno di un mese fa (era il 17 marzo) in regular season anche lo scorrimento dei set: primi due appannaggio di Emma Villas, terzo a favore di Porto Viro, quarto di marca biancoblù. Nella gara giocata a Porto Viro a dicembre invece Emma Villas aveva vinto il primo set e aveva ceduto il secondo, imponendosi poi per 25-23 nel terzo e agli infiniti vantaggi (31-29) nel quarto. Il top scorer di giovedì è stato Tallone, autore di 18 punti (in regular season ne aveva realizzati 14), mentre Trillini (10) e Nevot (6) hanno realizzato la miglior performance statistica contro la squadra nero-fucsia.