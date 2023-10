Sestese, esame Castelfranco

La quarta giornata dei campionati di Serie B, vede, quest’oggi, la Maxitalia Jumboffice Sestese ricevere la visita della quotata Toscanagarden di Castelfranco di Sotto(ore 21 al Pala-Lilly). Si tratta di una sorta di esame di maturità per gli atleti allenati da Marchi che, finora, hanno disputato delle ottime gare, raccogliendo otto punti sui nove a disposizione. I pisani sono formazione di livello e quindi il test si annuncia impegnativo.

In campo femminile, odierna trasferta nelle Marche per la Liberi e Forti Firenze, rinfrancata dalla prima vittoria stagionale. Le atlete dirette da Pucci affrontano il Castelbellino (ore 18) sestetto che ha un punto in più delle fiorentine. Turno di riposo, invece, per il Valdarninsieme che avrà così tempo per riorganizzarsi, dopo un avvio di stagione avaro di soddisfazioni.

Ma.Fi.