Settori maschile e femminile. Invicta ed Elba, stretta collaborazione

Si allarga la "famiglia" dell’Invicta grazie alla collaborazione nata con la società Elba Volley sia nel settore maschile che nel femminile. Già tre atleti elbani da questa stagione sono tesserati con l’Invicta: i fratelli Vannucci, Daniele (2012) e Lorenzo (2009) e Marco Spalti (2007).

"L’iniziativa intrapresa nemmeno due mesi fa con il Massa Marittima ha fatto da apripista e già alcune società del nostro comitato hanno iniziato a contattarci – spiega il presidente dell’Invicta Andrea Galoppi –. Un ringraziamento particolare va alla presidente Silvia Martinucci che da sempre ci gratifica per il nostro operato e siamo felici che veda in noi una realtà capace e preparata in grado di supportarli nella loro crescita sportiva".

"Dopo anni di battaglie sportive sul campo sono nate amicizie importanti che vanno oltre lo sport – spiega la direttrice tecnica Vittoria Ausanio –, in particolare modo con le coach Barbara Cecchini, Elisa Mancusi e l’ex presidentessa Rosaria. Sarà per noi ancora più stimolante poter collaborare con loro".