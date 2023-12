Sfida alla capolista. Per la gara di oggi biglietti in vendita su CiaoTickets

Per la gara di questa sera al PalaEstra contro la capolista dell’A2 sono ancora in vendita i tagliandi sul sito di CiaoTickets. Contro Cuneo invece ospite in Viale Sclavo la Lilt, con cui la società ha stretto una partnership con una finalità sociale e sanitaria, e con lo scopo anche di promuovere le varie iniziative effettuate dall’associazione. "Questa è la prima tappa del legame che abbiamo intrapreso – ha dichiarato la presidente della Lilt di Siena, Gaia Tancredi. – E’ stato bello essere al PalaEstra, tra l’altro proprio in occasione del ritorno della squadra in viale Sclavo per un match ufficiale. Siamo qui per parlare del Percorso azzurro, che è la settimana che viene effettuata in tutta Italia, e anche a Siena, per parlare di prevenzione dai tumori maschili. Il nastro azzurro vuole ricordare a tutti che bisogna controllarsi periodicamente e affidarsi a ottimi professionisti e a ottime strumentazioni affinché si possa arrivare in tempo con la diagnosi".