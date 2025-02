Sfida d’alta quota. L’Omag Mt vuole frenare la rincorsa di Busto Arsizio

Senza un attimo di tregua, l’Omag Mt San Giovanni torna in campo questa sera (ore 20.30) per il secondo turno della Pool Promozione in un’insidiosa trasferta contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Sarà una partita delicatissima ai fini della classifica e delle ambizioni marignanesi di serie A1. Infatti quella del Palaborsani di Castellanza sarà una gara dove si sfideranno le prime due forze del campionato, divise da appena tre punti e dunque in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 San Giovanni rischierebbe l’aggancio in vetta alla classifica delle dirette inseguitrici, mentre una vittoria potrebbe ulteriormente rappresentare un mattoncino verso la promozione. La squadra di Beltrami ha esordito con un successo in questa Pool Promozione, andando a espugnare, con un secco tre a zero, il difficile campo di Costa Volpino e si appresta a sfidare la Omag Mt reduce da un altro 3-0, in casa, ai danni di Padova. Guardando le top scorer dei due sestetti, la miglior realizzatrice per il team marignanese è Piovesan con 330 punti, seguita da Ortolani con 328 e Nardo 266. Per le padrone di casa guida la graduatoria una vecchia conoscenza del pubblico di San Giovanni in Marignano, l’opposta Elisa Zanette con 352 punti, seguita dalla schiacciatrice Alyssa Enneking con 346 punti e dalla centrale Sofia Rebora, con 206.

Busto Arsizio schiererà proprio Zanette in diagonale con Monza, al centro la coppia Rebora-Kone, Enneking e Orlandi a schiacciare e Cecchetto libero. Starting six classico per l’Omag-Mt, coach Massimo Bellano dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare come dimostrato nell’ultima partita casalinga, dove Sassolini e Ravarini hanno disputato un’ottima gara. "Sarà una gara di altissimo livello – spiega la regista di Omag Mt, Cecilia Nicolini – e il nostro obiettivo è di tornare dal Palaborsani con più punti possibili. Sappiamo di incontrare una squadra che è in un ottimo stato di forma, ma lo siamo anche noi. Sono convinta che ne uscirà una bella gara e chi sarà presente potrà assistere a un grande spettacolo".

Luca Pizzagalli