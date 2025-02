Sfida playoff per la Valsa Group. L’obiettivo minimo passa da Cisterna

Col sesto posto ormai a una distanza incolmabile e nessuna altra velleità di alta classifica da soddisfare, la Valsa Group ha due obiettivi all’ordine del giorno: uno che guarda la futuro, ovvero completare un mercato nel quale "i giocatori importanti hanno già tutti firmato da due mesi" per cercare di fare qualche investimento mirato e di prospettiva; e il secondo obiettivo, più contingente, quello di mantenere una delle due posizioni rimaste a disposizione per i playoff, la settima e l’ottava, difendendole dall’attacco di Cisterna, Padova e Grottazzolina. Ecco che il match di stasera a Cisterna di Latina diventa uno spartiacque decisivo per De Cecco e compagni, al fine di consolidare e assicurarsi quello che era un obiettivo minimo di inizio stagione assieme ai quarti di Coppa Italia: la qualificazione alla post season.

Uno scontro diretto tra settima e ottava che darà linfa vitale a chi lo vincerà e inguaierà gli sconfitti, soprattutto se la sconfitta sarà una Modena che ha ancora un match in più sia rispetto ai laziali che rispetto a Padova e che alla giornata seguente affronterà la lanciatissima Lube Civitanova, fresca campionessa di Coppa Italia, mentre Baranowicz e compagni andranno a far visita alla pericolante Taranto. In queste due settimane Alberto Giuliani ha potuto sfruttare la rosa al completo, e il preparatore Oscar Berti ha spinto sull’acceleratore della preparazione atletica. Spazio allora a De Cecco e Buchegger come palleggiatore e opposto, a Davyskiba e Rinaldi di banda, ad Anzani e Sanguinetti al centro e a Federici libero, anche se in prospettiva prossima stagione non sarà una sorpresa vedere sia Mati che Massari prendersi più spazio. Come risponderà Cisterna? La diagonale principale sarà senza dubbi quella composta da Baranowicz e Faure, mentre di banda l’unico sicuro è Jordi Ramon, con Bayram e Yuga a contendersi l’altra maglia; al centro giocheranno Mazzone e Nedeljkovic, il libero sarà Domenico Pace. Le chiavi del match: la battuta di Modena, la ricezione di entrambe le squadre dato il talento di De Cecco e Baranowicz con la palla in mano, il muro di Cisterna. Inizio della partita in posticipo alle ore 19, arbitreranno Goitre e Vagni, diretta su Dazn e su Volleyballworld.tv.

Queste le altre partite della settima giornata, tutta di domenica: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova (ore 16, diretta Raiplay), Rana Verona-Itas Trentino (ore 16, diretta Dazn), Mint Vero Volley Monza-Sonepar Padova (ore 17), Yuasa Battery Grottazzolina-Allianz Milano (ore 18, diretta Rai Sport), Sir Susa Vim Perugia-Gioiella Prisma Taranto (ore 18).