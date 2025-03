Si ferma la serie positiva. La 4 Torri cade in tre set

Montecchio34 torri volley0Parziali: 25-23, 25-17, 25-17

Si interrompe bruscamente a Montecchio Maggiore la striscia vincente della 4 Torri Volley, che finisce a tappeto dopo quattro successi di fila. Sol Lucernari si aggiudica l’incontro in maniera netta, con un 3-0 che fotografa perfettamente la giornata no dei granata che non perdevano dallo scorso 11 gennaio a Trento. Un ko pesante nel punteggio e per la classifica, anche perché fa scivolare la squadra di De Marco all’ottavo posto, superata proprio dal Montecchio Volley ma anche da Pallavolo Massanzago.

Eppure in terra vicentina le cose sembravano mettersi bene per la 4 Torri Volley, avanti di un paio di punti nella fase finale del primo set (20-22). Un break di 4-0 dei padroni di casa però sposta gli equilibri, fino al 25-23 che indirizza anche il resto della partita. Già, perché i granata non riescono più a giocarsela alla pari coi padroni di casa, che nel secondo set scappano subito via sul 9-4. La squadra di De Marco accorcia generosamente sull’11-9, ma la forbice si allarga prontamente in maniera inesorabile (16-9) e Sol Lucernari chiude senza problemi 25-17.

Non cambia il copione nel terzo parziale, anzi il Montecchio Volley prende subito il largo (8-4). I granata tornano in corsa con Dosi in battuta (8-7), ma è un fuoco di paglia perché Sol Lucernari torna a fare sul serio chiudendo virtualmente i conti sul 17-8 e poi in maniera definitiva con un altro 25-17.

Domenica prossima la 4 Torri Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico, alle 17,30 al palasport di Ferrara contro SloVolley Zkb Gorizia, una squadra alla portata che occupa la quartultima posizione. Nel turno successivo l’asticella si alzerà in maniera sensibile, sabato 15 marzo alle 19 sul campo del Volley Treviso terzo della classe. Infine, risultano più abbordabili gli ultimi due incontri in programma a marzo: domenica 23 alle 17,30 in casa contro Gps Carnio Carrozzeria e sabato 29 nuovamente nell’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia contro il fanalino Casalserugo.

s.m.