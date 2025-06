Silenzio in casa Emma Villas: attesa per l'accordo con Codyeco Santa Croce

E’ un silenzio decisamente particolare quello che c’è da settimane in casa Emma Villas. Solitamente a questo punto del mese di giugno il club era solito annunciare (se non quotidianamente quasi) nuovi arrivi, conferme, staff tecnico eccetera. Tutto invece tace dalla intervista rilasciata ai canali ufficiali del club del vice presidente Mechini che preannunciava novità tecniche ed organizzative a stretto giro. Al momento però non ci sono comunicazioni anche se una parte del roster è stata già confermata (Randazzo, Ceban, Bonami e Nelli) e scelto il tecnico che dovrebbe essere il modenese Petrella reduce da un’esperienza in Polonia nelle file del Psg Stal Nysa, retrocesso, e visto prima in A1 proprio a Modena e a Trento come vice coach. Ma logicamente l’attesa più grande è legata all’accordo con la Codyeco Santa Croce sull’Arno che anche in provincia di Pisa danno molto vicino alla fumata bianca. I contatti fra i club presieduti rispettivamente da Alberto Lami e Gianmarco Bisogno sarebbero già avviati da tempo, praticamente dalla fine della stagione. Il nodo principale riguarda le due prime squadre con quella biancorossa che in questi giorni sta celebrando la promozione in A3 con sponsor, tifosi ed istituzioni. L’ipotesi più gettonata, seppur complessa, vedrebbe Santa Croce che dovrebbe rinunciare alla A3 e, per far maturare i giovani dei due club in serie B, mentre le due società unirebbero gli sforzi per fare giocare (a Siena realisticamente) la Emma Villas in A2 con un roster competitivo. Il PalaEstra in questo caso sarebbe solo il teatro delle gare casalinghe mentre l’attività societaria, organizzativa e lavorativa sarebbe spostata a Santa Croce.

g.d.l.