Sios Novavetro salva con due turni di anticipo nel campionato B maschile di pallavolo

La Sios Novavetro è salva matematicamente con due turni di anticipo rispetto alla fine del campionato di B maschile di pallavolo. I risultati maturati nel 24° turno hanno fatto scaturire questo responso. La formazione di San Severino ha perso in casa della vicecapolista Sab Group Rubicone (a San Mauro Pascoli), ma pure le sue inseguitrici non non hanno fatto punti. Dunque, il vantaggio dei settempedani resta intatto e incolmabile con le sole due giornate rimaste. Ecco la classifica dopo il turno "spezzatino" rimodulato per i funerali di Papa Francesco. La Nef Re Salmone 62 punti, Sab Group Rubicone 61, Novavolley Loreto e Sabini Ancona 47, Sir Its Umbria Academy 46, Paoloni Macerata 45, Promopharma San Marino 42, Querzoli Forlì 37, Sios Novavetro San Severino 29, Battistelli Real Bottega 27, Montorio e Game T-Trade 20, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria Igea 5. Da questo girone a 14 squadre scendono in C le ultime quattro. Pertanto saranno ininfluenti i risultati della Sios Novavetro nei restanti due match: il primo, oggi alle 17.30 a Forlì; il secondo al palas Ciarapica di San Severino, sabato 10 contro la Falconara. "È un traguardo meritato – dice il presidente Cesare Martini – per la nostra squadra che tiene alta la tradizione del volley a San Severino. Il campionato di B è molto interessante, ma impegnativo. Nel girone di ritorno i ragazzi hanno viaggiato con il passo delle prime. Fondamentale è stato l’inserimento dello schiacciatore Skuodis; l’organico si è assestato e ha preso coscienza delle proprie potenzialità. Ora ci godiamo questo momento ringraziando chi ci ha sempre sostenuto: i tanti sponsor, a cominciare dalle aziende Sios e Novavetro, fino all’Amministrazione comunale che ci ha seguito fin dall’inizio, facendo stampare anche il logo della Città di San Severino sulla maglia del nostro libero. Appena terminata la stagione, vedremo come ripartire. Ci teniamo comunque a mantenere la squadra a questi livelli". m. g.