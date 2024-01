Sir-Lube, la supersfida: "È tosta, bello giocarla"

di Alberto Aglietti

La Superlega maschile si infiamma oggi pomeriggio alle ore 18 con la Sir Susa Vim Perugia che ospita al palasport di Pian di Massiano la rivale di sempre Lube Civitanova: una infinità di scontri diretti fanno parte dell’archivio, con trentadue vittorie per parte. Gli umbri diretti dal tecnico Angelo Lorenzetti sono reduci dalla vittoria in tre set contro Monza e vogliono far valere il fattore campo. Alla vigilia il regista bianconero Simone Giannelli (foto) dice: "Con Civitanova è sempre una partita di grande fascino, una partita bella da giocare per noi e per loro ed una partita bella da vedere per il pubblico. Conosciamo le difficoltà della partita, i nostri avversari hanno grandi giocatori, sarà una gara tosta e complicata, noi cercheremo di fare il nostro sulle situazioni sulle quali abbiamo lavorato cercando di migliorare. I precedenti in perfetta parità sono dati che dimostrano come queste due società abbiano sempre combattuto. Ma sono dati che domani in campo conteranno poco, per noi sarà un momento importante di crescita se riusciremo a sfruttare certe situazioni. Il palazzetto gremito ed infuocato ci aiuta sempre, spero di vedere tanta gente e che riusciremo a farla entusiasmare con le nostre giocate". Dall’altra parte della rete la squadra del coach Gianlorenzo Blengini proviene dalla sconfitta nella trasferta rumena di Galati, maturata al tie-break. Di certo le risorse dei marchigiani sono infinite e bisognerà stare attenti, in primo luogo, alla capacità offensiva dell’opposto turco Adis Lagumdzija. Tanti gli ex della gara, da un lato Davide Candellaro, dall’altro Simone Anzani, Luciano De Cecco ed Ivan Zaytsev. A caccia di record in carriera Sebastian Solé con sette punti raggiungerebbe il traguardo di 2500 realizzato in tutte le competizioni. Arbitri: Stefano Cesare (RM) ed Alessandro Cerra (CZ).

Perugia: Giannelli - Herrera, Solé - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

Civitanova: De Cecco - Lagumdzija, Diamantini - Chinenyeze, Zaytsev - Nikolov, Balaso (L).