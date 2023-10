Sir, primo esame esterno: "Ma a Monza sarà dura"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Gara esterna per la Sir Susa Vim Perugia che stasera alle ore 19,30 gioca conto la Mint Vero Volley Monza. Sono trenta i precedenti, con ventitré vittorie dei bianconeri, il debutto è stato positivo per entrambe ed il desiderio è quello di continuare a marciare. I brianzoli allenati da Massimo Eccheli hanno messo a segno il colpo più importante della prima giornata, e non si presentano affatto sfavoriti dal pronostico. I pericoli lombardi sono diversi ma un occhio di riguardo dovrà essere dato alla coppia di schiacciatori composta dal giapponese Ran Takahashi e dal canadese Stephen Maar, due tra i migliori realizzatori. Non pensa più di tanto agli avversari il tecnico Angelo Lorenzetti che certamente li ha studiati ma che ha ribadito più volte ai suoi atleti di dover pensare a giocare la propria pallavolo.

A presentare la gara è lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi (nella foto a sinistra), ex della sfida: "Ci aspetta un match duro. A Monza sono belli carichi, sono un’ottima squadra, in casa giocano molto bene ed è sempre complicato affrontarli, soprattutto nel loro palazzetto. È chiaro al tempo stesso che in questo periodo dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, a come giocare, al nostro sistema di gioco. Così facendo sono convinto che arriveranno anche i risultati. Siamo un bel gruppo, stiamo lavorando per cambiare alcune cose in relazione al sistema di gioco che vuole coach Angelo Lorenzetti". I meccanismi di squadra stanno affinandosi ed in questo senso cresce l’intesa con l’opposto cubano Jesus Herrera e con il centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto, due elementi che necessitano di tempo per esprimersi al meglio. In campo da ex Thomas Beretta e Gianluca Galassi, che vantano trascorsi in bianconero, e Oleh Plotnytskyi. Un duello che si preannuncia elettrizzante e che sarà trasmesso da volleyballworld.tv in diretta streaming a pagamento.

Monza: Kreling - Szwarc, Galassi - Di Martino, Maar - Takahashi, Gaggini (L).

Perugia: Giannelli - Herrera, Solé - Resende Gualberto, Leòn - Semeniuk, Colaci (L).

Arbitri: Dominga Lot (TV) e Rossella Piana (MO).