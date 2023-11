Sir, stai attenta a Verona. Candellaro: "Sono forti"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Si gioca oggi la settima giornata di Superlega maschile e la Sir Susa Vim Perugia deve fare fronte ad una trasferta delicata. Ad attendere la capolista del campionato italiano è la Rana Verona che in classifica è attardata di undici lunghezze (ma con una partita in meno). Il fine settimana sarà occasione per dare voce all’iniziativa mirata per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: sui campi la prima battuta sarà anticipata infatti da un ‘minuto di rumore’. La partita sarà visibile sulla piattaforma volleyball world Italia che le trasmette per i propri abbonati in diretta streaming. Il coefficiente di difficoltà sarà elevato, benché il bilancio dei precedenti conti ben ventinove successi degli umbri su trentacinque incroci. I padroni di casa allenati da Radostin Stoytchev avranno un elemento in meno, hanno rescisso il contratto del francese Axel Truhtchev. I pericoli veneti sono principalmente rivolti all’opposto iraniano Amin Esmaeilnezhad e allo schiacciatore sloveno Rok Mozic, gli attaccanti più prolifici. I bianconeri guidano la graduatoria ma il tecnico Angelo Lorenzetti sa bene che al momento bisogna guardare ai propri miglioramenti. A guidare l’assalto ai veronesi sarà il palleggiatore Simone Giannelli ed il centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto, pedine tra le più esperte.

A presentare la gara è il centrale Davide Candellaro (nella foto), ex della sfida: "Una partita assolutamente difficile quella in Veneto. Il valore di Verona è fuori dubbio, nel roster hanno giocatori esperti e molto forti. In più giocano in casa, il loro ultimo risultato non è stato dei migliori, la classifica è sempre più corta e compressa. In questa fase tutti hanno bisogno di punti e loro sicuramente daranno il massimo per prenderli". In campo da ex Massimo Colaci, Sebastian Solé ed Angelo Lorenzetti. Arbitri: Giuseppe Curto (TS) ed Alessandro Cerra (CZ).

Verona: Spirito – Esmaeilnezhad, Grozdanov - Cortesia, Mozic - Dzavoronok, D’Amico (L). Perugia: Giannelli – Ben Tara, Solé - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).