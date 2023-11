Sitting volley. Pietro Pezzi, sfuma il titolo regionale

È un ko amaro, ma che diventa uno stimolo per il futuro. Alla prima uscita stagionale la Pianoterra, ovvero la squadra di sitting volley di Ravenna targata Pietro Pezzi, non è riuscita confermarsi nuovamente al vertice del movimento regionale. Il titolo di campione regionale è sfumato, ma la compagine ravennate guidata da Federico Blanc, ha comunque conquistato il podio, cedendo l’accesso ai due gradini più alti soltanto in semifinale, e al tie-break. La finale regionale si è svolta nello scorso weekend a Formigine, nel Modenese, ed ha visto sfidarsi le 6 migliori realtà dell’Emilia Romagna, divise in due gironi. Questi i risultati del club ravennate nel girone eliminatorio: Pianoterra Ravenna-Parma 2-0, Modena-Ravenna 2-1.

In semifinale, la Pianoterrà ha ceduto di nuovo al tiebreak 1-2 al Volley Club Cesena, poi, nella finale per il 3° posto, ha sconfitto i reggiani del Campegine 2-0. Questa la classifica finale del campionato regionale: 1° Modena, 2° Cesena, 3° Pianoterra Ravenna, 4° Campegine, 5° Parma, 6° Villanova di Bologna. L’attenzione è già proiettata al prossimo weekend, quando la Pianoterra Pietro Pezzi Ravenna parteciperà nuovamente alla ‘Pordenone sitting league’, competizione internazionale di sitting volley giunta alla terza edizione.