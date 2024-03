Solè e Giannelli sul pezzo: "Sir, prenditi la seconda"

di Alberto Aglietti

La seconda fase della Superlega maschile è subito avvincente. La Sir Susa Vim Perugia non ha mostrato il suo miglior volto contro Verona, ma è stata capace di rimontare ed imporsi. Al termine della gara il palleggiatore Simone Giannelli (nella foto) ha detto: "È sempre importante vincere, ma la serie è difficile contro una squadra che gioca molto bene. Abbiamo vinto la prima sfida, ma sappiamo che dobbiamo vincerne tre. A Verona ci attende un palazzetto caldo e sarà una partita difficile come la prima, però col pubblico della loro parte. Quindi, con umiltà, consapevolezza ed orgoglio, andiamo a fare la nostra partita". Oggi pomeriggio è prevista la partenza per la trasferta in casa degli scaligeri. Alla vigilia della seconda sfida parla il centrale argentino di passaporto italiano Sebastian Solé: "Abbiamo già abbondantemente archiviato gara-uno e siamo tornati in palestra carichi e determinati in vista di gara-due. Ogni partita di questa serie dei quarti di finale farà storia a sé e noi sappiamo benissimo che domenica a Verona sarà una partita molto dura e complicata che dovremo affrontare al meglio sia dal punto di vista tecnico che mentale. Loro avranno la spinta dei propri tifosi e cercheranno di metterci tanta pressione con la battuta, sarà importante tenere e poi lavorare bene con la nostra fase-punto".