Solo un punto per la Pallavolo Massa Carrara. I Lupi Santa Croce s’impongono al tie break

MASSA CARRARA

2

LUPI SANTA CROCE

3

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca, Marini, Lazzeri, Lucarelli, Passino, Pardini, Bagnoli, Georgiev, Nannini, Diridoni, Bacinelli. Coach: Luca Cei.

CODYECO LUPI SANTA CROCE: Pieri, Rocca, Peruzzi, Matteini, Bini, Mignano, Brunetti, Riccò, Rasi, Vasseni, Attuoni, Kaletaj, Cani, Baldini. Coach: Luca Bocini.

Arbitri: Davide Coppola ed Eleonora Tronfi.

Parziali: 17-25, 29-27, 16-25, 25-22, 12-15.

MASSA – E’ tornata a far punti la Pallavolo Massa Carrara nella terza giornata nel campionato nazionale maschile di serie B, girone E. La soddisfazione, però, non può essere completa per i ragazzi allenati da Luca Cei che sono usciti battuti al tie-break dal match interno contro i Lupi Santa Croce, alla loro prima vttoria stagionale. E’ stata una partita emozionante e combattuta, ma tutta in salita per la compagine massese, costretta sempre ad inseguire.

I pisani si sono aggiudicati il primo set abbastanza agevolmente mentre la Pallavolo Massa Carrara è riuscita a tornare in parità soltanto a seguito di un combattutissimo ed emozionante secondo set risoltosi ai vantaggi 29-27. La squadra di Santa Croce sull’Arno si è riportata avanti assicurandosi ancora con autorità il terzo parziale. Nel quarto c’è stato il nuovo ritorno degli apuani: Massa parte forte e mantiene il vantaggio con lucidità. I Lupi tentano la rimonta, ma la formazione di Cei resiste e tutto torna di nuovo in parità.

Si è arrivati così al set di spareggio dove la Codyeco ha mostrato quel pizzico di concentrazione e determinazione in più che le ha permesso di vincere e conquistare i due punti, i nprimi del loro campionato. Tra le fila di Massa da rimarcare il buon rientro di Lucarelli, ristabilitosi dal problema muscolare, che ha giocato in banda assieme a Marini. Quest’ultimo si è alternato con Bagnoli, tornato a dare una mano alla squadra viste le diverse defezioni in rosa. In attacco era ancora assente Briglia, sostituito nel ruolo di opposto da Mosca. Il sestetto era completato da Giorgiev al palleggio con Passino e Nannini centrali.

La Pallavolo Massa Carrara sale a 4 punti e nel prossimo turno, sabato alle 18, andrà a far visita alla capolista Lupi Pontedera che è a punteggio pieno (9 punti) dopo tre giornate.

Gianluca Bondielli