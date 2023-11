Sorriso Kemas Lamipel . Espugnata Ortona

Sieco Service Ortona

1

Kemas Lamipel S. Croce

3

SIECO SERVICE ORTONA: Fabi 8, Broccatelli, Bertoli 9, Benedicenti, Delvecchio 4, Marshall 16, Patriarca 6, Cantagalli 13, Falcone, Tognoni, Donatelli, Ferrato, Di Giulio, Lanci. All. Lanci.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Gabbriellini, Coscione 3, Parodi 7, Cargioli 10, Brucini, Russo, Matteini, Petratti, Gatto, Giannini, Loreti (L), Allik 22, Mati 19, Lawrence 21. All. Bulleri.

Arbitri dell’incontro: Di Bari Pierpaolo, Toni Fabio

Note: Parziali: 19-25, 15-25, 25-23, 26-28.

Battute sbagliate Sieco Service Ortona: 15; Aces: 4 Muri: 4.

Battute sbagliate Santa Croce: 13; Aces: 13; Muri: 14.

ORTONA - La Kemas Lamipel, dopo quattro sconfitte, fa il colpo a Ortona e incassa i primi tre punti della stagione. Da sottolineare i 21 punti di Lawrence e i 19 di Mati e poi le tante buone cose proposte dalla classe e dall’esperienza di Coscione, Parodi e Cargioli, che in quattro set si sono trovati a gestire positivamente un’infinità di situazioni difficili, realizzando punti pesantissimi. Nel primo Set il primo minibreak è della Kemas Lamipel, 2-4. Lawrence capitalizza una bella difesa di Allik, i Lupi allungano e sfruttano un successivo errore dei padroni di casa: +4. Lawrence guadagna il set-point, Mati chiude sfruttando una deficitaria ricostruzione di Ortona. Nel secondo Allik inaugura la seconda frazione con un grande ace al servizio. Cargioli prende Cantagalli e la Kemas Lamipel vola a + 5. Allik imperversa e sul suo turno di servizio i biancorossi trovano un nuovo break, grazie al fondamentale del muro. Lawrence vola letteralmente per il punto numero 21, quindi è Coscione a firmare un ace, seguito da Allik che trova il set-point: 15-24. Chiude un ispiratissimo Lawrence, 9 punti per lui nelle prime due frazioni.15-25.

Nel terzo parziale la Sieco Service ha una reazione d’orgoglio, davanti al proprio pubblico, e inizia a spingere fino ad ottenere un discreto vantaggio (+3). Rompe l’inerzia il solito Allik. Un muro di Coscione capitalizza il servizio del subentrato Russo e riporta la squadra ospite a -1. L’aggancio della Kemas Lamipel è sul 21-21 grazie all’ennesimo ace di Allik. La Sieco avanza sul 23-22. Ancora Lawrence in attacco, palla chiamata fuori, Bulleri consulta il videocheck ma senza successo. 25-23. Nel quarto set la Kemas Lamipel non si lascia impressionare e alla ripresa i biancorossi scappano subito, frenando gli entusiasmi della squadra avversaria e del pubblico. Sul 13-18 i ragazzi di Bulleri sembrano in controllo ma subiscono una inaspettata rimonta da parte della Sieco Service, brava a sfruttare un turno di battuta di Delvecchio. Mati chiude la strada a Marshall, 23-23, ma sul tentativo successivo lo schiacciatore di casa gioca alto sulle mani e guadagna il set-ball.

Annulla Lawrence. Un’invasione di Ortona regala il secondo match-ball a S. Croce: al termine di un’azione rocambolesca Allik trova la palla della vittoria e dà il via alla festa biancorossa. Francesco Rossi