Sospensione attività sportiva per la scomparsa di Papa Francesco: impatto sulla serie B maschile

Come era prevedibile, la scomparsa di Papa Francesco inciderà anche sul mondo sportivo italiano: dopo il rinvio delle gare di lunedì scorso, il Coni ha suggerito anche la sospensione di ogni attività sportiva prevista per sabato. Non è però in discussione il turno infrasettimanale di serie B maschile in programma stasera, che porterà in campo le sei squadre modenesi, con alcune gare molto importanti.

Sicuramente il match clou è quello in programma alle 21 alla Palestra Marconi tra la National Villa d’Oro, e l’Hokkaido Bologna, attualmente a pari punti al secondo posto, dieci punti dietro la Stadium Mirandola, che a sua volta alle 21 al PalaSimoncelli riceve Modena Volley, con l’obiettivo dei tre punti, che varrebbero il primo posto matematico.

Chi vince alla Marconi ha fondate possibilità, soprattutto se il successo sarà da tre punti, di accompagnare i gialloblù ai playoff: i tre punti servono anche alla Kerakoll Sassuolo, di scena a Reggio Emilia contro un Marconi già retrocesso, ed alla Beca Tensped, che a Sesto fiorentini deve far risultato per star fuori dalla zona calda.

Chiude il programma la trasferta veronese di una Univolley Carpi già retrocessa, ma decisa a giocarsela fino alla fine, in prospettiva di un eventuale ripescaggio.