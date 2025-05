Sport e sociale, evento tennistico al Cus

Il Cus Ferrara tennis ha aderito all’iniziativa della Fondazione Maruzza, che opera da 25 anni sul territorio, per la promozione di un evento per diffondere la cultura delle cure palliative pediatriche (CPP) in giro per le piazze e le strade delle città.

Sabato dalle 9 i ragazzini della scuola tennis del Cus e le loro famiglie si daranno appuntamento sui quattro campi di via Gramicia per una manifestazione sportiva con la racchetta. Iniziativa richiesta al Cus dal dottor Vincenzo Rametta del reparto pediatrico dell’Ospedale di Cona e grazie al responsabile della sezione tennis Ferdinando De Luca, si è potuta organizzare una mattinata di gioco e divertimento con i giovani tennisti. A supporto di questo evento il patrocinio del comune e del servizio sanitario regionale Emilia Romagna, unità locale di Ferrara e dell’azienda ospedaliera, in collaborazione con le Associazioni “Giulia”, “Vola nel cuore”, “Bimbilacqua” e “Nati prima”.

Il “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche” è una campagna di comunicazione nazionale, collegata ad iniziative e attività diffuse a livello regionale di carattere sportivo, scientifico, istituzionale, culturale e ricreativo per promuovere e diffondere una corretta informazione suquesto tipo di cure. Coinvolti in questa campagna ben 66 eventi in 17 regioni.