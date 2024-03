Stadium, è l’ultimo treno. Garlasco chance salvezza

Incontro da dentro o fuori, partita senza appello, ultimo treno: scegliete voi quale possa essere il modo migliore per la Stadium, per approcciare la gara di oggi al PalaSimoncelli contro il Moyashi Garlasco, anticipata alle 16.

Solo vincere. A tre giornate dalla fine, con una situazione di classifica difficile, ma non ancora disperata, la Stadium non ha altra possibilità, per sperare ancora in una salvezza oggettivamente complicata, di vincere da tre contro il Garlasco, che la precede di quatto punti, e che occupa l’ultima posizione che potrebbe vale i famigerati playout, probabilmente contro Bologna, avanti sette punti sui mirandolesi, e tre sui pavesi. Tanti calcoli, anche se in realtà, come dice il tecnico della Stadium Marcello Mescoli: "Viene naturale fare dei calcoli, ma non ce ne sono tanti da fare: dobbiamo vincere e rimanere in corsa".

Riprovarci. La Stadium prova riconfezionare il mezzo miracolo che le era riuscito nelle ultime giornate della scorsa stagione, la squadra di quest’anno, ha sempre dimostrato una evidente fragilità psicologica, che la ha impedito ad esempio, di portare al tie break partite perse malamente 1-3. Adesso non è più tempo di esperimenti, teoricamente ai gialloblù servirebbero tre vittorie da tre punti con Garlasco e Parma in casa, e Cagliari fuori, un risultato che i tifosi sentono nelle corde della squadra, forse molto di più della squadra stessa. Mescoli non dovrebbe avere problemi di formazione, con l’unico dubbio riguardante la maglia di libero, che è auspicabile sia ancora sulla schiena di Scarpi: per il resto, palla alta ad Albergati e pedalare.

Crescita. Arriva al PalaSimoncelli un Garlasco con cui si è sempre e solo per 1-3, l’anno scorso, come quest’anno, anche lì, buttando via la partita: i pavesi erano partiti male, ma nel girone di ritorno, complice l’arrivo sulla panchina di Galimberti, i neroverdi hanno cambiato marcia, ed anche se è difficile ipotizzare un sestetto partente, tanti e tali sono i cambi durante la gara, anche a loro serve una vittoria, che avrebbe il duplice scopo di chiudere il discorso playout, e rimanere in scia a Bologna.

Il programma. Ieri: Sarroch-Salsomaggiore 1-3; Motta-CUS Cagliari; Savigliano-S.Donà. Domenica: Stadium Mirandola-Garlasco; Belluno-Mantova; Acqui Terme-Bologna; riposa: Brugherio.

Classifica. Mantova punti 52, S.Donà (*)47, Belluno 41, Motta (*)40, Savigliano 36, CUS Cagliari ed Acqui 33, Brugherio (*)29, Sarroch (*) 27, Bologna 25, Garlasco 22, Stadium Mirandola 18, Salsomaggiore (*) 14. (*) = una partita in più.