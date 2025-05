Stadium Mirandola e National Villa d'Oro avanzano ai playoff nel volley

Stadium Mirandola 3

hokkaido bologna 0

(25/21 25/19 25/15)

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 5, Sitti, Maletti 10, Scaglioni 8, Albergati 15, Reyes 5, Catellani (L1), Brodolo, Flemma 6, Zanetti, Rustichelli R., n.e. Bevilacqua, Rustichelli M. (L2); all.: Bicego.

HOKKAIDO PALLAVOLO BOLOGNA: Tassoni 1, Dalfiume 14, Bandieri 3, Ricci Maccarini 11, Bernardis 3, Tito 2, Chiella (L), Ronchi 4, Reccavallo 2, Serenari, Falzone, n.e. Popov; all.: Guarnieri.

Arbitri: Rutigliano – Pinto Sonia.

Note: Durata set 26’ 24’ 25’ per un totale di 75’. Stadium 49 su 75 (B.S. 12, Vinc. 4, Muri 8, E.P. 3), Bologna 40 su 55 (B.S. 9, Vinc, 2, Muro 6, E.P. 7).

national villa d’oro 3

kema asola redemello 1

(22/25 25/17 25/19 25/15)

NATIONAL VILLA D’ORO: Andreoli 25, Dombrovski 13, Canossa 8, Ghelfi, Mocelli 11, Maggi 2, Plessi (L1), Ferrari 8, Martinelli 3, Leonelli (L2), Benincasa 3, Akrabia, n.e. Rossi; all.: Mescoli.

KEMA ASOLA REDEMELLO: Fellini 5, Leali 10, Marasi 4, Maggi 10, Mattinzoli 6, Peslan 5, Brunello (L1), Bacchin 5, Gallina, Rodella 3, Pellegrino 1, Zaniboni, n.e. Chiari, Pignatelli (L2); all.: Fasani.

Arbitri: Palmieri - Frazzoni.

Note: Durata set 26’ 24’ 27’ 22’ per un totale di 99’. National 73 su 97 (B.S. 14, Vinc. 9, Muri 10, E.P. 3), Asola 49 su 76 (B.S. 9, Vinc, 4, Muro 7, E.P. 15).

campagnola 0

volley modena 3

(13/25 22/25 9/25)

TIRABASSI & VEZZALI CAMPAGNOLA: Pinarello 2, Maghenzani 4, Muzi 6, Coveccia 6, Rossi 5, Bici (L1), Pratissoli 2, Bonato M. (L2), Mantovani, Magnani 1, n.e. Ndiaye, Bonato L., Caramaschi; all.: Longagnani.

VOLLEY MODENA: Bozzoli 15, Fronza 2, Nonnati 12, Garofalo 13, Gerosa 9, Lancellotti 1, Righi (L1), n.e. Mattioli, Davoli, Cornelli, Pagot, Benetti, Zironi (L2); all.: Molinari. ARBITRI: Mischi – Rizzardo Chiara.

Note: Durata set 21’ 30’ 18’ per un totale di 69’. Campagnola 27 su 44 (B.S. 8, Vinc. 4, Muri 6, E.P. 15), Modena 52 su 75 (B.S. 8, Vinc, 6, Muro 10, E.P. 9).

Pronostici tutti rispettati, e primi festeggiamenti, nel penultimo turno dei campionati minori di volley: la Zerosystem S.Damaso, battendo Cervia 3-0 (25/23 25/18 25/23), ritorna in B1 dopo due stagioni con un turno d’anticipo, mentre l’Hydroplants Soliera 150, perdendo 1-3 (25/12 13/25 19/25 24/26) a Filottrano, abbandona le ultime speranze di Playoff.

In B1 femminile arriva un altro verdetto importante per quel che riguarda le formazoni modenesi: il Volley Modena blinda l’accesso ai playoff, mentre una indomita BSC Sassuolo, pur perdendo in casa 2-3 (17/25 14/25 31/29 26/24 9/15) con la capolista Ostiano, incamera un punto che alla fine dei conti potrebbe rivelarsi preziosissimo. In B maschile la Stadium Mirandola non ha pietà del Bologna, e la National Villa d’Oro stacca anch’essa il biglietto per i playoff: solo sconfitte per le altre due, con il Modena Volley che cede 0-3 a Crema, e l’Univolley Carpi 1-3 con la Canottieri Ongina.

Riccardo Cavazzoni