Stadium Mirandola sconfigge Hokkaido Bologna: addio ai playoff per i bolognesi

Stadium Mirandola 3Hokkaido Bologna 0(25-21, 25-19, 25-15)

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 3, Sitti, Maletti 10, Scaglioni 9, Albergati 16, Reyes 5, Catellani (L1); Riccardo Rustichelli, Flemma 7, Zanetti, Brondolo. Matteo Rustichelli (L2), Bevilacqua, Egwaoje. All. Bicego.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 1, Ricci Maccarini 10, Dalfiume 15, Bernardis 3, Tito 2, Bandieri 3, Chiella (L1); Serenari, Ronchi 4, Falzone, Reccavallo 3. Non entrato: Popov. All. Guarnieri.

Arbitri: Rutigliano e Pinto.MIRANDOLA (Modena)

Fine della corsa: le speranze di playoff della Hokkaido si infrangono a Mirandola nella penultima giornata, sul campo della capolista. A poco sarebbe comunque valsa l’impresa, considerata la vittoria in contemporanea di Villadoro, che batte Remedello, si prende il secondo posto aritmetico e stacca il pass per i playoff.

Più dei rimpianti pesano i meriti e una stagione vissuta al di sopra della aspettative iniziali: perché Bologna era partita per salvarsi e con la seconda squadra più giovane del girone C del campionato di serie B maschile di volley e si è giocata il secondo posto fino alla penultima giornata. Più che i ko con Villadoro e Mirandola in questo girone di ritorno, sull’esclusione pesano i punti persi con Cremonese e Benacus, tra andata e ritorno.

Ma la stagione segna comunque una rifondazione basata su talenti giovani e del territorio, molti dei quali proseguiranno la corsa alle finali nazionali Under 17 e 19. Finisce quindi solo la corsa in serie B, a Mirandola, in una gara a senso unico, contro un’avversario costruito per la promozione che ha perso fin qui una sola gara.

In casa Hokkaido si guarda al futuro, è già tempo di programmare il prossimo campionato di serie B: provando a confermare la struttura del roster, e cercando di capire le intenzioni di coach Francesco Guarnieri, che ha però richieste ai piani più alti. In settimana il primo verdetto, ma pare esserci aria di addio in panchina.

Le altre gare: Transports Villadoro-Kema Asola Remedello 3-1, Zotup Scanzorosciate-Cremonese 3-0, Canottieri Ongina-Univolley Carpi 3-1, Arredopark Dual Caselle-Radici Products Cazzago 3-0, Imecon Crema-Modena Volley 3-0, Volley Veneto Benacus-Mgr Grassobbio 2-3. Riposa: Ferramenta Astori Montichiari.

La classifica: Mirandola 75; Transports Villadoro 65; Hokkaido Bologna 59; Zotup Scanzorosciate 55; Arredopark Dual Caselle 53; Volley Veneto Benacus 46: Modena Volley, Canottieri Ongina 36; Ferramenta Astori Montichiari 35; Radici Products Cazzago 34; Cremonese 31; Kema Asola Remedello 30; Imecon Crema 21; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 16.

Marcello Giordano