Stadium Mirandola travolge Miretti Limbiate e ipoteca la promozione in A3

MIRETTI LIMBIATE 0STADIUM MIRANDOLA 3(14/25 17/25 22/25)

MIRETTI TEAM LIMBIATE: Cremonesi 10, Scardia 6, Stella 1, Marazzini 10, D’Azzeo 5, Monesi 1, Cerbo (L1), Rossi 9, Rota 2, n.e. Beretta, Bolchi Cantore, Rebosio, Bonis (L2); all.: Russo.

STADIUM MIRANDOLA VOLLEY: Flemma 2, Antonaci 7, Sitti 2, Maletti 17, Rustichelli R. 8, Albergati 6, Catellani (L1), Reyes 8, Brodolo, Scaglioni 1, n.e. Zanetti, Bevilacqua, Rustichelli M. (L2); all.: Bicego.

ARBITRI: Martini – Forte Domenica Katia.

NOTE: Durata set 22’ 26’ 30’ per un totale di 78’. Limbiate 44 su 53 (B.S. 11, Vinc. 5, Muri 5, E.P. 13), Stadium 51 su 75 (B.S. 5, Vinc, 2, Muro 14, E.P. 4).

Parte col botto, e che botto, la finale per la serie A3 della Stadium Mirandola: i gialloblù si presentano carichi a mille in Brianza, ed in poco più di una ora travolgono i padroni di casa, ponendo di fatto una decisa ipoteca sulla promozione: fatti i debiti scongiuri, domenica prossima infatti, basteranno due set vinti dai gialloblù per sancire l’agognato ritorno in A3, anche se difficilmente la squadra vista all’opra martedì sera si vorrà fermare davanti ai propri tifosi. Come era prevedibile Bicego conferma il sestetto che domenica aveva vinto il derby con la National, partendo quindi con Flemma al posto di Reyes, ma soprattutto facendo giocare la squadra in maniera diversa, cosa che, unita all’avvio aggressivo dei mirandolesi, ha di fatto sorpreso il Limbiate, che per due set ci ha capito veramente poco. Se i lombardi si aspettavano gli attacchi di Albergati, sono invece stati sorpresi da un Maletti in gran spolvero, e da un gioco al centro contro cui il muro di casa faticava: di contro il muro della Stadium ha demolito l’opposto avversario, che dopo due set è finito in panchina, ed il Limbiate ha ripreso un po’ di coraggio, insufficiente però per prolungare la partita. Bicego butta nella mischia Reyes, che lo ripaga con una prova convincente, utile per pilotare in porto un successo che vale oro, sul piano tecnico, e su quello psicologico, che ora bisogna completare domenica prossima.

Riccardo Cavazzoni