Stadium Mirandola trionfa a Grassobbio e chiude i recuperi del turno rinviato

Con la netta vittoria per 3-0 (25/17 25/15 25/15) della Stadium Mirandola a Grassobbio, si sono di fatto conclusi tutti i recuperi del turno rinviato per il funerale papale: sono comunque giornate febbrili, con impegni ripetuti in campo sia nei campionati ’senior’ che nei giovanili, dove continuano le Finali Regionali, ancora positive per le ragazze modenesi della Moma Anderlini, che con un doppio 3-0 su Ravenna e su Piacenza ha conquistato Titolo Regionale, ed ammissione diretta alle Finali Nazionali di Agropoli (SA) dal 20 al 25 maggio.

Con la disputa dei recuperi, si è anche definita la situazione del Top Volley, che ha registrato ben quattro vincitori di tappa ex equo, cosa mai verificatasi in passato, peraltro con un punteggio piuttosto basso, solo 25 punti: nel poker, oltre ai primi due della classifica generale Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese, e Marcello Andreoli della National Villa d’Oro, anche i già classificati Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi di serie D, e Matteo Pignatti della Stadium Mirandola di serie C. Da segnalare che Andreoli, con la diciottesima vittoria di tappa della sua carriera, strappa ad Alessandro Montanari il record di successi parziali, che durava ormai da cinque anni, mentre in stagione sono tre le vittorie, come Bartoli, ben lontani dalle sei di Chiara Ferrari nella stagione 2018/19. Per il resto poco da segnalare, se non che a Bartoli, attualmente a 574 punti, mancherebbero ancora 33 punti per eguagliare il record assoluto di Baraldi, ma all’opposto della Spezzanese, rimane una sola gara da giocare, visto che nell’ultimo turno riposa.

A proposito di turni, penultima giornata di stagione regolare, con molti verdetti ancora da emettere: in serie B la Stadium prova a fare un regalo alla National Villa d’Oro, ricevendo Bologna. Se la Stadium vince da tre, d i rossoneri fanno anche solo un punto in casa con Asola, sono matematicamente ai playoff: nell’altro girone doppia trasferta per la Kerakoll Sassuolo, che deve vincere da tre a Grosseto, e Beca Tensped, che pur ormai salva, può festeggiare vincendo a Reggio. Nei tornei femminili trasferta decisiva del Volley Modena a Campagnola, perché con una vittoria sarebbe nei playoff in anticipo, mentre è impresa disperata per la BSC Sassuolo, in casa alle 18 contro la capolista Ostiano, e trasferta senza paure per la Moma Anderlini, di scena a Crema, dopo aver recuperato a sorpresa l’azzurrina Martina Susio dall’infortunio.

In B2 femminile la Zerosystem S.Damaso potrebbe festeggiare in casa la promozione diretta, battendo alle 17.30 Cervia, mentre una Hydroplants Soliera solo teoricamente in corsa per i playoff, deve vincere da tre a Filottrano, e sperare nelle altrui disgrazie.

Riccardo Cavazzoni