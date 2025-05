Stadium Mirandola trionfa nel derby playoff contro National Villa d'Oro

NATIONAL VdO MODENA

2 STADIUM MIRANDOLA 3 (30/32 29/27 25/23 22/25 8/15) NATIONAL VILLA D’ORO: Ghelfi 4, Mocelli 21, Maggi 11, Andreoli 26, Dombrovski 11, Canossa 12, Plessi (L1), Ferrari, Leonelli (L2), Bellei, Benincasa 1, n.e. Martinelli, Rossi, Akrabia; all.: Mescoli. STADIUM MIRANDOLA VOLLEY: Antonaci 15, Sitti 2, Maletti 12, Rustichelli R. 10, Albergati 26, Reyes 5, Catellani (L1), Brodolo 6, Flemma 12.Scaglioni, Bevilacqua, n.e. Zanetti, Rustichelli M. (L2), Egwaoje; all.: Bicego. ARBITRI: Fantoni Elena - Vannuzzi.

NOTE: Durata set 40’ 39’ 32’ 38’ 15’ per un totale di 164’. National 86 su 112 (B.S. 18, Vinc. 12, Muri 7, E.P. 16), Stadium 88 su 122 (B.S. 13, Vinc, 3, Muro 18, E.P. 13).

La Stadium vince il derby d’andata dei playoff per la promozione in A3 al termine di una gara interminabile, iniziata martedì sera e praticamente finita già mercoledì, per un totale di 236 punti, una delle più lunghe, ma anche delle più belle, che si siano mai visate alla Marconi. La Stadium fa suo un derby importantissimo, anche psicologicamente, con un tie break senza storia, ma al termine di una partita equilibratissima. B1 Femminile. Nella sfida del playoff di B1 tra Volley Modena e Volano, le modenesi hanno vinto con un perentorio 3-0 alle Guarini e si sono qualificate per la finale che vale la A2 contro Ostiano.

Under. Intanto sono partite le fasi finali dei Campionati Under 14 femminile e Under 15 maschile, a cui partecipano con ambizioni Moma Anderlini Modena e Conad Volley Sassuolo: le ragazze di Zaccherini esordiranno oggi alle 18 contro le liguri del Wonder Volley, per poi cercare una difficile qualificazione domani contro Cologno, e soprattutto il VolleyRo’ Roma; i ragazzi di Oreste Vacondio esordiranno con una qualificata, quasi sicuramente il fortissimo Brugherio, per poi affrontare domani Olbia, e Marino, col quale si si giocheranno la qualificazione.

Riccardo Cavazzoni