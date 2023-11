"Stadium Mirandola: Una Vittoria Convincente su Geetit Pallavolo Bologna"

stadium

3

bologna

1

(2520 1725 2523 2520)

STADIUM MIRANDOLA: Nasari 8, Rustichelli R. 11, Albergati 20, Rossatti 5, Bombardi 10, Quartarone 5, Rustichelli M. (L1), Bevilacqua 6, Capua, Gozzi (L2), Schincaglia, n.e. Scaglioni, Scita, Canossa; all.: Mescoli.

GEETIT PALLAVOLO BOLOGNA: Donati 7, Listanskis 16, Baciocco 12, Giampietri 14, Siti 1, Sacripanti 12, Brunetti (L1), Minelli, Callegati (L2), Ronchi, n.e. Serenari, Faggiano, Faccani; all.: Marzola.

Arbitri: Lorenzin - Giulietti.

Note: Durata set 29’ 23’ 28’ 29’ per un totale di 109’; Stadium 65 su 92 (B.S. 14, Vinc. 6, Muri 12, 2^ L. 7, E.P. 12); Bologna 62 su 88 (B.S. 17, Vinc. 5, Muri 33, 2^ L. 8, E.P. 10).

Il PalaSimoncelli rimane imbattuto, e la Stadium Mirandola riprende la corsa nel torneo di A3 di pallavolo maschile, con una convincente vittoria su di un Bologna che conferma i problemi che fino ad ora hanno frenato una squadra decisamente in grado di dare di più: contro però una Stadium commovente per grinta e caparbietà, capace di riprendersi dopo un secondo set che avrebbe annichilito chiunque, i rossoblù hanno dovuto alzare bandiera bianca, in gran parte per merito dei ragazzi di Mescoli, ed in parte anche per i troppi errori che ne hanno condizionato la prova. Va detto però, che proprio il coach mirandolese piazza la mossa vincente nel terzo set, quando manda in campo un Bevilacqua spesso incontenibile, al posto di un Rossatti troppo lezioso, in una partita dove si faceva a chi picchiava più forte: il cambio consente a Quartarone di far rifiatare un Albergati commovente per l’impegno profuso nonostante i problemi al gomito desto, spostando il gioco con più continuità, cosa che farà saltare la ricezione degli ospiti.

Che fosse una Stadium decisa a fare punti lo si era visto fin dal primo set, pilotato in porto con sicurezza, nonostante una battuta incisiva, ma fallosa, m è il secondo set a far tremare i tifosi sugli spalti, con Bologna che scappa subito via, ed i gialloblù incapaci di reagire: visto i tasso tecnico degli ospiti, poteva essere un colpo da ko, ma la Stadium sa reagire, anche se ci mette un po’ a riprendere le misure dei bolognesi che arrivano fino al 11-15, prima di subire la lenta, ma costante rimonta gialloblù, che sul 17 pari, con l’ingresso di Bevilacqua, fanno girare completamente il parziale, portato in porto dai fratelli Rustichelli, Matteo con due salvataggi stratosferici, e Riccardo con un muro che di fatto chiude il set. Nella quarta partita Mescoli conferma Bevilacqua, ma ormai Bologna ha subito il contraccolpo, arranca costantemente in un vano inseguimento, che si chiude con l’ennesima battuta sbagliata.

Riccardo Cavazzoni