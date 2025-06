Stadium sfida Miretti Team per la promozione in A3: scontro decisivo a Limbiate

La vittoria nel sentitissimo derby con la National Villa d’Oro è ancora presente in mente, ma la Stadium non può dormire sugli allori: questa sera i gialloblù di Roberto Bicego saranno in campo a Limbiate dove alle 21 sfideranno la Miretti Team nella gara d’andata della sfida che vale la promozione in A3, partita a cui i brianzoli sono arrivati perdendo la gara di promozione diretta contro Trebaseleghe, e vincendo non senza fatica la partita con Garlasco. Limbiate ha vinto il girone con cinque sconfitte, proprio davanti al Garlasco che poi ha eliminato nei playoff: a proposito di questi, c’è curiosità di vedere all’opera la squadra brianzola, che nel post season in casa ha sempre perso. Il Limbiate è un club relativamente nuovo, in serie B da quattro stagioni, nel corso delle quasi è progressivamente cresciuto, fino al successo di quest’anno, centrato con una squadra profondamente rinnovata, di cui il tecnico mirandolese Roberto Bicego dice che è non molto alta, ma che riceve molto bene: non ci sono nomi conosciutissimi nel sestetto affidato a Francesco Russo, ma tanti grintosi elementi di categoria, che la Stadium deve affrontare con la necessaria attenzione. La convincente vittoria sui rossoneri della National ha confortato l’ambiente mirandolese, che a questo punto della stagione non può più permettersi passi falsi: Bicego dovrà decidere se dare fiducia a Denni Flemma, o ripescare Reyes, ma soprattutto dovrà far spingere la sua squadra, perché un risultato positivo in Brianza, spianerebbe la strada verso la A3.

Riccardo Cavazzoni