Stadium, sono titoli di coda. Altro ko e retrocessione

stadium mirandola

0

geetit bologna

3

(23/25 22/25 21/25)

STADIUM MIRANDOLA: Rustichelli R. 4, Albergati 17, Nasari 10, Bombardi 8, Quartarone 1, Rossatti 11, Scarpi (L1), Schincaglia, Scaglioni, Capua, n.e. Gozzi, Bevilacqua, Rustichelli M. (L2); all.: Mescoli.

GEETIT PALLAVOLO BOLOGNA: Sacripanti 17, Giampietri 12, Listanskis 9, Maletti 10, Aprile 5, Sitti 1, Brunetti (L1), Minelli, Ronchi, Baciocco, n.e. Omaggi, Serenari; all.: Guarnieri. Arbitri: Nava (Villasanta/MB) – Polenta (AN). Note: Durata set 31’ 27’ 29’ per un totale di 87’; Stadium 51 su 66 (B.S. 11, Vinc. 3, Muri 4, E.P. 10); Bologna 54 su 75 (B.S. 8, Vinc. 3, Muri 5, E.P. 6).

Finisce nella maniera peggiore, l’avventura della Stadium Mirandola (foto) nella A3 di pallavolo maschile, almeno dopo queste due entusiasmanti, stressanti, sfiancanti stagioni in serie A: finisce con un 3-0 impietoso, decisamente meritato da una Geetit Bologna concreta e lucida, a differenza di una Stadium che ha mostrato, una volta di più, la propria fragilità psicologica, prima ancora che tecnica.

Il sogno di portare almeno la sfida salvezza di nuovo nel bolognese si spegne praticamente nel primo set, un primo parziale che la Stadium aveva in mano sul 20-17, ma che non riusciva a gestire permettendo ai bolognesi di rientrare in partita, e poi di andare ad un successo che peserà poi come un macigno, sul prosieguo di gara.

La Stadium Mirandola lotta anche nei parziali successivi, ma sempre solo fino a metà set, per poi cedere in entrambe le partite agli attacchi incontenibili dei rossoblù, che meritano la salvezza. Adesso, come dichiarato dal presidente gialloblù Silvestri a fine gara "Due settimane di riflessione e riposo, e poi via con nuovi piani". La stagione in sostanza è ufficialmente conclusa.

Riccardo Cavazzoni