Star Volley Bisceglie vince al tie-break contro Lasersoft Riccione nei quarti di finale

STAR VOLLEY BISCEGLIE 3LASERSOFT RICCIONE 2

BISCEGLIE: Torre 8, Panucci 6, Cometti 19, Galazzo 2, Civardi 18, Adubea 24, Minervini L1, Luzzi L2, Colucci, Ba, Solarino, Losciale, D’Ambrosio. All.: Giandomenico.

RICCIONE: Calzolari L1, Tallevi 18, Gabellini 1, Morolli 3, Bologna 5, Spadoni 5, Saguatti 25, Montesi 2, Calvelli 13, Chisté, Tobia, Vitali L2, Mancino, Gugnali. All.: Piraccini.

Parziali: 25-14, 21-25, 25-23, 25-27, 15-12.

Riccione lotta e tiene viva la battaglia per quasi tre ore, ma a vincere il primo atto di questi quarti di finale playoff è Bisceglie, capace di spuntarla al tie-break. Nel ritorno, in programma nell’impianto delle Fontanelle mercoledì alle 20.30, la Lasersoft dovrà vincere 3-0 o 3-1 per passare il turno, mentre se dovesse finire 3-2 si andrà al golden set. In caso di sconfitta, saranno le pugliesi a passare il turno.

L’inizio è shock, perché le padrone di casa hanno un approccio migliore a questi playoff e la Lasersoft soffre. Va sotto, la squadra di Piraccini, e il 12-5 è un segnale preciso di come andrà il set. La Star Volley aumenta progressivamente il suo vantaggio, che diventa ben presto incolmabile. Salgono anche a +12, le locali, per poi chiudere su un netto 25-14.

Poi Riccione cambia volto e veste i panni della squadra che nel girone di ritorno non ha sbagliato sostanzialmente nulla. Il secondo set è equilibrato e i piccoli vantaggi non sono mai definitivi. Il clima è quello che segnerà il resto della partita, ma dal 21-19 pugliese ecco il parzialone che riporta tutto in parità, con Riccione a infilarne sei consecutivi per un tonificante 21-25 (bene a muro e in difesa).

Sulla scia, la Piraccini-band sale 7-11 nel terzo, ma Bisceglie recupera, scatta sul 24-20 e chiude sul 25-23 al quarto setpoint. Sono davvero playoff e non c’è un attimo di respiro, con le due squadre a produrre uno sforzo enorme nel quarto set. A dominare è l’equilibrio e anche il 23-21 per Bisceglie non è definitivo. Le locali hanno due matchpoint, ma la Lasersoft li annulla entrambi con gran giocate e la spunta con un gran colpo di coda per il 25-27.

Nel tie-break i vantaggi non sono consistenti, ma è la Star Volley a fare sempre gara di testa. Riccione annulla un altro matchpoint sul 14-11, ma poi Bisceglie chiude sul 15-12 e vince 3-2.