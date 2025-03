Stasera a1 femminile. Milano a Chieri per migliorare la posizione playoff

Ultima giornata di regular season in serie A1, con tutte le partite in contemporanea alle 20.30. Tanti ancora i verdetti in ballo, a partire dal secondo posto alle spalle dell’imbattuta e irraggiungibile capolista Conegliano, grande favorita per la conquista del tricolore nei playoff scudetto che scatteranno la settimana prossima. La Numia Vero Volley Milano, dopo aver vinto al tie-break mercoledì all’Opiquad Arena di Monza lo scontro diretto contro Scandicci, ha ancora qualche possibilità di operare il sorpasso in classifica ai danni delle toscane. Molto dipenderà dall’ultimo big match tra la squadra di Ekaterina Antropova e l’Igor Gorgonzola Novara, ormai però certa di chiudere in quarta posizione. Milano non potrà fare altro che cercare di vincere al Pala Gianni Asti di Torino contro Chieri e sperare in un regalo delle ragazze allenate da Lorenzo Bernardi, che pur non avendo più nulla da chiedere alla stagione regolare potrebbero comunque dare fastidio alle vice-campionesse d’Italia. L’ultima sfida della formazione del Consorzio è però tutt’altro che scontata, soprattutto pensando al fatto che coach Stefano Lavarini potrebbe optare per un po’ di turnover in vista del quarto di finale d’andata di Champions League in programma martedì sera all’Allianz Cloud contro le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Prima di pensare a Boskovic e compagne, Milano dovrà giocarsi al meglio quest’ultima chance per chiudere al secondo posto. Busto arsizio e Bergamo (già ai playoff) giocheranno contro Talmassons e Firenze.

A.G.