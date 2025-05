Storica promozione in Serie D per il volley femminile portuense

Un sorriso per la pallavolo portuense in rosa. La "CPM" di Stefano Castaldini, che fa parte del Team Volley, ha centrato una impresa storica, la prima promozione in serie D per il volley femminile portuense, con la vittoria del campionato di Prima Divisione. "E’ stato un campionato avvincente – commenta il direttore generale Giorgio Marzola – vinto con una giornata di anticipo, con tanti derby. Fino alla grande festa dopo il successo sul Codigoro". Adesso si sale di livello in D, un campionato regionale. "Ci sono i presupposti per continuare a fare bene anche nella categoria superiore". Da notare che Marco Marzola, figlio del patron ed ex allenatore della Sa.Ma. in A3, alla guida di Belluno, con assistente il portuense Marco Vanini, è arrivato alla finale playoff per salire in A2 alla guida di Belluno. Si aggiunge al coro degli elogi il sindaco Dario Bernardi: "Grazie alle atlete e al loro staff tecnico, protagoniste di un percorso difficile ed entusiasmante; e grazie a tutta la Team Volley, che si conferma una società ambiziosa, organizzata ed entusiasta".