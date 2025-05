Storica vittoria dell'Appennino Toscano Under 15 al Trofeo dei Territori di volley

Exploit storico per la rappresentativa maschile Under 15 di volley dell’Appennino Toscano che per la prima volta è riuscita a vincere il Trofeo dei Territori. L’ambita competizione mette di fronte, alla fine di ogni stagione, le quattro rappresentative territoriali della Toscana. Nella squadra dell’Appenino Toscano (che comprende le province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia) c’era un’alta concentrazione di ragazzi della Pallavolo Massa Carrara: il capitano Andrea Castaldi, Francesco Frugoni, Tommaso De Barba, Nicola Peruzzi Basile e Leonardo Amidei. La ’nostra’ Silvia Angelini, oltre ad essere la selezionatrice di questa squadra dell’annata 2010, ne è stata anche la prima allenatrice avendo come secondo Giulio Dazzi e come ulteriore collaboratrice Francesca Nicolini. Lo staff era coordinato da Davide Saielli, ex tecnico della Pallavolo Massa Carrara in serie C.

Il Trofeo dei Territori è iniziato con la bella vittoria (2-1) dell’Appenino Toscano sull’Etruria (selezione delle province di Arezzo e Siena). Particolarmente ostica è stata la sfida contro il titolatissimo Basso Tirreno (province di Pisa e Grosseto) superato anch’esso per 2-1. Contro Firenze (province di Firenze e Prato) l’Appennino Toscano ha fatto girare l’intera rosa e ha finito per perdere di misura (1-2). L’incrocio si è ripresentato in finale dove stavolta ad avere la meglio è stata la selezione di Silvia Angelini (2-1) che ha potuto così alzare al cielo il trofeo.

Sempre in ambito maschile si è disputato il torneo, stavolta senza classifica, anche per l’annata 2011 dove erano inseriti nella selezione dell’Appennino Toscano gli apuani Nicolò Messerini, Gabriele Consigli e Andrea Bertoneri. La manifestazione si prefigge di mettere in evidenza i talenti di tutta la Toscana e non a caso sono sempre stati presenti i selezionatori regionali Nicola Governi e Mirco Novelli che hanno convocato per questo pomeriggio a Ponte a Egola per un allenamento con la rappresentativa regionale di categoria i tre atleti apuani Andrea Castaldi, Francesco Frugoni e Nicola Peruzzi Basile.

Gianluca Bondielli