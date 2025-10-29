SuperLega: brianzoli a caccia della prima vittoria. Terza partita in otto giorni per Monza. Stasera all’Opiquad Arena arriva Cuneo

E’ una Vero Volley Monza che va ancora a caccia della prima vittoria stagionale quella che torna in campo stasera alle 20.30 all’Opiquad Arena. La squadra del Consorzio, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Valsa Group Modena, ospiterà in particolare la MA Acqua S. Bernardo Cuneo dell’ex Ivan Zaytsev che nel weekend ha tagliato il prestigioso traguardo dei 6.000 punti in carriera tra tutte le competizioni italiane. In attesa del derby di domenica sera, un altro ko sarebbe già un duro colpo per le ambizioni di playoff di una formazione che dopo aver rischiato la retrocessione si è profondamente rinnovata. I segnali positivi soprattutto all’esordio contro la Sir Susa Scai Perugia ci sono anche stati soprattutto in attacco ma da stasera servirà muovere la classifica, portando a casa i primi punti della stagione. Lo ha confermato anche coach Massimo Eccheli: "Contro Cuneo per noi sarà già una gara fondamentale, dovremo essere focalizzati con l’obiettivo di vincere. Sarà importante resettare immediatamente dopo la sconfitta di domenica scorsa: andremo a fare un’analisi sugli aspetti da sistemare e ci dovremo mettere tutto il cuore e la determinazione possibili per ottenere un risultato positivo, davanti al nostro pubblico e per l’inerzia della nostra classifica". Domani alle 20.30 sarà invece la volta dell’Allianz Milano, impegnata in trasferta con la Rana Verona, imbattuta capolista alla pari cin l’Itas Trentino, sempre in attesa del derby di domenica con i cugini brianzoli. Andrea Gussoni