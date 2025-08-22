Superlega. Il veterano Massari fa le carte a Modena Volley: "Bel gruppo e grandi potenzialità di crescita»

"Le sensazioni sono molto positive". Parte col piede della fiducia Jacopo Massari nella sua seconda stagione consecutiva a Modena, la terza in tutto, arrivata dopo una decisione tutto sommato facile. "Avevo scelto tempo fa di restare a Modena – racconta Massari, uno dei quattro componenti della rosa già al lavoro tra piscina, sala pesi e palestra con Oscar Berti, Alberto Giuliani e il resto dello staff – e sono contento che la società abbia condiviso di continuare insieme questo percorso". Lo schiacciatore di Parma classe 1988 passa poi a fare le carte a una stagione piena di punti interrogativi, ma anche di stimoli.

Che ne pensa dei nuovi compagni?

"C’è un bel gruppo con tanti ragazzi giovani che ambiscono a fare bene ad alto livello, penso ci saranno belle connessioni".

Dove può stare realisticamente questa squadra?

"Fare previsioni è sempre difficile. Credo siano stati fatti cambi in rosa anche per inaugurare un nuovo ciclo, sono stati presi giocatori pensando al lungo periodo. Credo che questa stagione possa essere un trampolino per grandi potenzialità di crescita".

Però conta anche l’inizio?

"Sì, sarà importante partire bene perché come si è visto lo scorso anno anche solo 2-3 punti possono fare la differenza".

Secondo lei chi sono le favorite?

"Non mi piace fare pronostici. Fondamentale sarà trovare subito la nostra identità. Favorite? Parlano i risultati dell’anno scorso: chi ha vinto scudetto e Champions, Trento e Perugia, poi c’è Verona che si è rinnovata tanto e c’è la voglia di scoprire dove starà Modena".

C’è da ricostruire l’entusiasmo del pubblico?

"Non penso ci sia un rapporto da ricostruire, sarà importante far capire da subito quali siano le nostre intenzioni. Non credo sia giusto fare sempre i conti con la stagione precedente, anche perché i nuovi arrivati non hanno colpe. Chiaro, è importante creare subito entusiasmo, ma il pubblico ha percepito la nostra volontà di crescere lo scorso anno".

Cambia la linea di ricezione, cambia il palleggiatore: che ne pensa?

"Sono sempre curioso di scoprire sul campo le nuove sinergie, ci sono giocatori diversi da un punto di vista fisico e tecnico. Ho visto alcuni ragazzi in Vnl, mi hanno trasmesso ottime sensazioni".

Che ruolo si ritaglierà lei, da giocatore esperto?

"I giovani comunque hanno fatto già anche esperienze internazionali di alto livello, competizioni a cui io per esempio non ho mai partecipato. Il mio compito sarà quello di far capire lo stile: lo stile del club e quello con cui viene interpretato il volley qui a Modena. Per il resto il percorso potrà anche essere inverso e saranno i giovani ad arricchire me".

