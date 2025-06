Supervolley all'Istituto Barsanti: insegnanti battono alunni in una sfida emozionante

Nella nutrita e variegata attività sportiva proposta dall’Istituto d’Istruzione Superiore E. Barsanti di Massa non poteva mancare la tradizionale partita di “Supervolley“ tra insegnanti ed alunni che ha sancito in pratica la chiusura del corrente anno scolastico. La divertente e sentita sfida ha avuto un interessato e festante pubblico d’eccezione nella palestra Barsanti composto da scolaresche ed addetti ai lavori che hanno fatto un tifo sfegatato. Il match, ricco di emozioni, ha avuto un andamento rocambolesco ed ha visto prevalere al tie-break i professori che pure all’inizio sembravano una facile “preda“ per gli studenti delle classi V.

Gli alunni, infatti, hanno vinto con una certa facilità i primi due set con parziali 25-16 e 25-21. Quando sembrava fatta è iniziata l’incredibile rimonta della squadra del coach Fatticcioni che si è aggiudicata il terzo e quarto parziale rispettivamente per 25-16 e 25-22. A questo punto c’è voluto il quinto set per assegnare la vittoria. La resilienza della squadra capitanata Alberto Rappelli ha capovolto definitivamente l’inerzia dell’incontro che è terminato con un perentorio 15-6 a favore dei Professori. La sfida, come detto, ha mobilitato un po’ tutto il corpo docenti compreso Babboni (team manager), Paradisi (psicologa) e Valeria Serpi (addetta tabellone elettronico).

"Sport e scuola sono legati indissolubilmente a questa parola: resilienza – ha spiegato il coach Fatticcioni –. Che noi insegnanti cerchiamo di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze con l’esempio quotidiano, continuo, incessante, inesauribile, per le generazioni che anno dopo anno si affacciano alla scuola e alla vita reale".

Le formazioni scese in campo. Professori: Rappelli, Fontanelli, Umbri, Baldini, Bernamonti, Canestrelli, Caruso, Bianchi (fuoriquota). Coach Fatticcioni. Alunni: Lezza, Traggiai, Tazzini, Zavaglia, Margarita, Giorgini, Barducci.

Nelle foto, i professori e gli alunni protagonisti della sfida