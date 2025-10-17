Tegola per la Consolini. Si ferma Eli Kochurina. Problema agli addominali

San Giovanni vuole ripartire subito dopo la bella serata di sport e spettacolo di mercoledì sera contro Conegliano in un PalaCervia gremito. Ma arriva una brutta notizia dallo spogliatoio, con un serio infortunio muscolare per la centrale russa Kochurina, tra le migliori in campo in questo inizio di campionato. "Kochurina ha subito un infortunio muscolare agli addominali – spiega il presidente Omag Mt Stefano Manconi – ed ora attendiamo gli esiti degli esami strumentali previsti per sabato (domani, ndr). Ma sicuramente non sarà della partita domenica a Pesaro contro la Megabox Vallefoglia e cercheremo di capire quando potrà rientrare".

Una brutta tegola per un roster che vuole iniziare a macinare punti dopo le prime durissime partite contro Novara, Bergamo e Conegliano che si sono chiuse con un passivo totale di 9 set persi a 0 e soprattutto con 0 punti in classifica. "Chi ancora non lo avesse capito – spiega il presidente Manconi – la serie A1 è davvero tutto un altro pianeta rispetto alla serie A2 ed io l’ho sempre detto che il nostro obiettivo primario resta la salvezza con tante giocatrici, anche straniere, alla prima esperienza di serie A1 italiana. Serve tempo, ora ci rimbocchiamo le maniche e ci prepariamo per le prossime partite".

Negli occhi di tanti sportivi e tifosi resta, però, un palazzetto gremito mercoledì sera in ogni ordine di posti: "Questo sold-out è la conferma di uno sport, la pallavolo – continua Manconi – che oramai anche a livello mediatico sta vivendo un presente davvero straordinario e che porta milioni di ascolti in tv e migliaia di presenze dal vivo con famiglie e giovani sugli spalti. Dispiace che questo successo di pubblico non sia capito dagli imprenditori del territorio e dai privati che dovrebbero sostenere ancora di più una società come la nostra che sta lottando in un campionato con grandi squadre nazionali ed internazionali che hanno a disposizione budget ben diversi dai nostri. Ben vengano altre serate come quella con Conegliano con partite che sono uno spettacolo nello spettacolo".

Nelle prossime gare le "Zie" cercheranno i primi punti di una stagione storica, comunque vada a finire sul campo.

Luca Pizzagalli