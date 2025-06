Tennis Club Milano femminile promosso in Serie B1 con vittoria su Pistoia

La squadra femminile del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa ha conquistato la promozione in Serie B1 con una giornata di anticipo, grazie a un successo perentorio in casa del Tennis Club Pistoia per 4-0, nella sesta giornata della Serie B2. Un risultato che certifica la supremazia della formazione milanese nel Girone 1, portandola in vetta con 13 punti e un impressionante bilancio di 18 vittorie a fronte di sole 2 sconfitte.

Le protagoniste del successo sono Susan Bandecchi, Alberta Brianti e Gaia Parravicini. La svizzera Bandecchi (nella foto), attualmente numero 198 del ranking WTA, ha dominato Sveva Pieroni con un netto 6-0 6-1, confermando il suo valore e la sua importanza per il team. Altrettanto solida la prestazione di Alberta Brianti, ex top 60 WTA e oggi maestra del settore agonistico del Tc Milano, che ha superato Sveva Fumagalli 6-2 6-2. Il punto decisivo è arrivato grazie a Gaia Parravicini, classe 2005 cresciuta nel vivaio del Tc Milano e oggi impegnata nel circuito universitario americano con la Clemson University. La giovane lombarda ha lasciato appena tre giochi ad Alessandra Anghel.

"Eravamo partiti con il chiaro intento di salire in Serie B1 – ha dichiarato Matteo Cecchetti, responsabile del settore agonistico del Tc Milano – e siamo felici di esserci riusciti. Ma non vogliamo fermarci qui e puntiamo la A2".

Al.St.